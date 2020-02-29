الكويت تؤكد استقرار أوضاع مصابي كورونا

أكدت وزارة الصحة الكويتية عدم تسجيل أي حالة جديدة لمصابي كورونا خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية. وقالت وكيلة وزارة الصحة الكويتية بثينة المضف في المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده وزارة الصحة منذ بدء ازمة كورونا انه لم يتم تسجيل حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأن المصابين الـ 45 الذين تم الإعلان عنهم خلال الأيام الماضية والمؤكد اصابتهم بفيروس كورونا بصحة جيدة وحالة مستقرة ويتلقون العلاج اللازم لهم. واكدت المضف ان الوزارة في حالة إصابة أي مقيم بكورونا ستتعامل معه الوزارة كما تتعامل مع المواطن.

وقالت المضف إن الكويت ستكون أول محطة لزيارة منظمة الصحة العالمية للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الكويت لعلاج مصابي كورونا وأشارت إلى أنها تتواصل مع المنظمة لمناقشة إمكانية وضع إجراءات إضافية للقادمين عبر المنافذ البرية والجوية. وكانت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح

الخالد الصباح، رئيس الوزراء.

قد اعتمدت قرارا بتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين، وقرر مجلس الوزراء الكويتى استقدام فريق طبى عالمى متخصص عن طريق منظمة الصحة العالمية للمساعدة فى مواجهة الفيروس، وتقييم الإجراءات المتخذة. كما قرر مجلس الوزراء تكليف شركة التموين الكويتية بتأمين الكميات الكافية من الأسواق الخارجية.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه السلطات الكويتية فى عمليات إجلاء الكويتيين من الدول المتواجدين بها، وتطبيق الحجر الصحى عليهم إجبارياً. ودعت الحكومة الكويتية المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمعات التى من شأنها نشر العدوى وانتشار الوباء وتجسيد التعاون البناء وتفهم الإجراءات الهادفة لتأمين سلامتهم وحمايتهم من المرض وعدم الالتفات

لما يتم بثه من شائعات ومعلومات غير صحيحة حول هذا الوباء.وأكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد، أنه جار تنفيذ خطة الطوارئ الصحية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لعلاج الإصابات التى تم اكتشافها فى الكويت لمواطنين قادمين من إيران، حيث تم عزلهم فى أحد المستشفيات الحكومية المعدة والمجهزة للتعامل مع الفيروس.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه بعد التنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ستعقد جلسة استثنائية وسيتم خلالها اطلاع النواب والمواطنين على جميع الإجراءات التى تم اتخاذها واستعدادات الحكومة لمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره بكل شفافية ووضوح، حيث سيقدم وزير الصحة وفريقه المختص عرضاً تفصيلياً يتعلق بالإجراءات الطبية والوقائية المتخذة.

وأكد الغانم أهمية انعقاد هذه الجلسة فى هذا الوقت حتى يتم استيضاح كل المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن والرد على كل الإشاعات والمعلومات المغلوطة التى قد تثير الهلع والخوف لدى المواطنين والمقيمين. وشدد الغانم على ضرورة تضافر الجهود وتكاتف الجميع كل فى موقعه من أجل الحفاظ على سلامة كل من يقيم على هذه الأرض