منتدى الأصالة والتجديد في بحوث الإعلام العربية ينظم ورشتة التدريبية 6 مارس

يواصل منتدى الأصالة والتجديد في بحوث الإعلام العربية ورشته التدريبية وذلك الجمعة القادمة الموافق 6مارس 2020 وتقدم الورشة التاسعة عشر تحت عنوان “إشكاليات القياس فى بحوث الإعلام “بالمقر الفرعى لأكاديمية الشروق فى العباسية.



يحاضر الورشة الدكتور محمد سعد إبراهيم عميد المعهد الدولي العالي لعلوم الإعلام بالشروق والتي تأتي ضمن عدد كبير من الورش التدريبية التي تم تقديمها

لشباب الباحثين في مجال الإعلام لتطوير الأطروحات والفرضيات العلمية المقدمة.



وشارك في تقديم الورش عدد كبير من قامات العمل الأكاديمي وحضرها مئات المشاركين على مدار الشهور الماضية.



ويستهدف منتدى الأصالة والتجديد تنمية قدرات الباحثين وتشجيعهم على ارتياد مجالات بحثية جديد، ودعوة الكليات والمعاهد والأقسام إلى إشاعة الوعى بضرورة

وجود أجندة بحثية مستقبلية، ورصد وتحليل الإجتهادات والإضافات المعرفية والنظرية والمنهجية فى بحوث الإعلام، وإصدار تقارير دورية وعقد سيمنار علمى دورى وورش عمل حول الإتجاهات الحديثة فى الأطر النظرية والمنهحية، للتحول من النمطية إلى التجديد والإبداع فى مدرسة الإتصال والإعلام العربية.



يذكر أن منتدى الأصالة قد تأسس في أبريل عام 2018 ويشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف عضو من مختلف الدول العربية وغير العربية يشاركون بمقترحاتهم ورؤاهم التي تساهم في تطوير العمل البحثي.