السعودية تمنع المواطنين الخليجيين من زيارة مكة والمدينة مؤقتاً

أعلنت السعودية مساء الجمعة منع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية بشأن اجراءات منع تفشي فيروس كورونا.



وأشارت الوزارة إلى أن قرارها هذا يستثنى منه "مواطنو مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس".



وقالت إنه "تعليق مؤقت" ينطبق على مواطني سلطنة عمان والإمارات والبحرين وقطر والكويت، لكنها لم تحدد ما إذا كان الحظر سيسري على السعوديين أيضا.



وكانت السعودية قد علقت أيضا الخميس بشكل موقت دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها وكذلك زيارة المدينة المنورة، في إجراء احترازي غير مسبوق يرمي إلى منع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المملكة ويثير تساؤلات حول موسم الحج الذي ينطلق في تموز/يوليو.



وقررت أيضا "تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا"، من دون أن تحدد فترة زمنية للتعليق.



أ ف ب



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