خسارة بقيمة 444 مليار دولار لأغنياء العالم بسبب فيروس “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 فبراير 2020 11:20 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

كان الأسبوع الماضي كارثيا بالنسبة لمعظم المستثمرين في العالم بما في ذلك أصحاب المليارات.

فقد هوت الثروة المجمعة لأغنى 500 رجل في العالم بقيمة 444 مليار دولار أميركي مع استمرار انتشار فيروس كورونا والمخاوف التي ضربت أسواق المال في العالم، بحسب بلومبرغ.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 12 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية 2008.

وشهدت الأسواق المالية العالمية أسوأ أسبوع لها منذ 12 عاما وخسرت نحو 6 تريليونات دولار.

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وقالت وكالة رويترز إن الآمال بأن الوباء الذي بدأ في الصين قد يتلاشى في غضون شهور، وبأن النشاط الاقتصادي سيعود بسرعة إلى طبيعته، قد تبددت هذا الأسبوع مع ارتفاع عدد حالات الإصابة به.

ووسط هذه الأجواء تراجعت الأسواق الرئيسية في أوروبا بنسبة بين 2 و3 في المئة، وانخفضت عائدات السندات الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة.

مؤشر “أس بي أكس” في وول ستريت تراجع 4.4 في المئة الخميس، وهو أكبر تراجع له منذ عام 2011.

وارتفع مؤشر التقلبات في سوق المال CBOE الذي يطلق عليه “مؤشر الخوف” إلى 39.16، وهو المعدل الأكبر له منذ عامين.

وأدت الاضطرابات في حركة السفر الدولي وسلاسل الإمدادات وإغلاق المدارس وإلغاء الأحداث الكبرى إلى توقعات سلبية للاقتصاد العالمي الذي كان يعاني بالفعل من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.