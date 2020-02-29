كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تدعو رعاياها إلى تجنب السفر بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت السلطات الكويتية، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مواطنيها إلى تجنب السفر بسبب مخاوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مسؤولون بوزارة الصحة الكويتية، إن بلاده لم تسجل أي إصابات جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بالمرض في الكويت يبلغ 45، ولم يبلغ عن أي وفيات.

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وصرحت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الكويتية والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة، بثينة المضف، في وقت سابق، أن الوزارة تعاملت مع 118 راكبًا تم إجلاؤهم من إيطاليا، ولم تتبين أي حالة إصابة بينهم، بالاضافة إلى معاينة 22 راكبًا جاءوا من إيران، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية سيصل إلى الكويت اليوم السبت؛ لتقييم الوضع الحالي ومتابعة الاجراءات المطبقة.