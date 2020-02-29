كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تبلغ عن 219 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت كوريا الجنوبية عن 219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم السبت، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلد إلى 350 3 إصابة، حسبما أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت المراكز، إن: "الحالات الجديدة التي أُضيفت إلى 594 تم تأكيدها في وقت سابق من اليوم. سجلوا معًا زيادة قياسية يومية في الإصابات منذ أن أكدت كوريا الجنوبية أول مريض لها في 20 يناير"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".