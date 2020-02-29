كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان" تصل إلى قطر لتوقيع اتفاق السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون من حركة طالبان، اليوم السبت، أن وفدًا يضم 31 عضوًا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لسحب القوات الأمريكية قد ينهي الحرب في أفغانستان.

وتستعد الولايات المتحدة وحركة طالبان في أفغانستان لتوقيع اتفاق سلام بحضور وزير الخارجية مايك بومبو الذي يعد جزءًا من مسعى أوسع للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب أمريكية. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المقرر عقد حفل التوقيع بين الأطراف المتحاربة في العاصمة القطرية الدوحة.

يتوقع ملايين الأفغان أن تنتهي أطول حرب أمريكية في بلادهم، حيث من المتوقع أن يوقع مفاوضو الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقًا يسمح بخفض القوات الأمريكية ووقف دائم لإطلاق النار.

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وقد تكون صفقة اليوم هي الخطوة الأولى نحو إعادة تحديد مستقبل أفغانستان، حيث من المقرر أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التوقيع على الاتفاقية ويمهد الطريق لتسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة.

وسيقف كبار الدبلوماسيين الأمريكيين مع الزعماء السياسيين لطالبان، حكام أفغانستان السابقين الذين لجأوا إلى أسامة بن لادن وشبكته المسلحة حتى عام 2001 بينما كان يخطط لشن هجمات 11 سبتمبر.

وبموجب الاتفاق، تريد طالبان الإفراج عن 5000 مقاتل من السجون التي يديرها الأفغان، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الأفغانية ستوافق على ذلك.

وأعلن بعض كبار قادة طالبان الذين وصلوا إلى الدوحة لحضور مراسم التوقيع إنهم سيضمنون قبول الحكومتين الأمريكية والأفغانية جميع الشروط التي وضعتها المجموعة التي تسيطر على حوالي 40٪ من أفغانستان، وفقًا لمسؤولي الدفاع الأفغان.

