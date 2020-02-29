كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" ينتقد الديمقراطيين لتسييسهم فيروس كورونا باعتباره "خدعة جديدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل انتخابات ديمقراطية حاسمة في ولاية كارولينا الجنوبية، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين لتسييس تفشي فيروس كورونا لتأليف "خدعة جديدة" بعد إجراءات المساءلة التي قادوها ضده في وقت سابق، لأنه اتخذ ضربة أخرى على سياسات الهجرة الخاصة بهم باعتبارها تشكل "تهديدًا" على صحة الأمريكيين.

وقال "ترامب": "الآن يسيس الديمقراطيون على الفيروس التاجي ... ليس لديهم أدنى فكرة، ولا يمكنهم حتى فرز أصواتهم في ولاية أيوا. هذا هو خدعتهم الجديدة".

في خطاب ألقاه في تجمع انتخابي في نورث تشارلستون، شن "ترامب" هجومًا مضادًا على النقد الذي تم إرجاءه مؤخرًا إلى تعامل إدارته مع الرد على تفشي فيروس COVID-19.

وأضاف "ترامب"، في مركز الفنون التطبيقية والفنون المسرحية: "نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع العدوى وأولئك الذين يحملون العدوى من دخول البلاد".

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وأشار إلى أن: "ليس لدينا خيار ... سواء كان الفيروس الذي نتحدث عنه أو تهديدات الصحة العامة الأخرى، فإن سياسة الديمقراطيين للحدود المفتوحة تشكل تهديدًا مباشرًا على صحة ورفاهية جميع الأمريكيين".

في وقت سابق، أصبحت الإدارة هدفًا لانتقادات كبيرة بسبب تعاملها مع تفشي الوباء، مع تأكيد الديمقراطيين على تخفيضات في مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) تحت قيادة "ترامب"، والتي بدأت في عام 2018، حيث ركز البيت الأبيض على الحد من التمويل ل برامج الأمن ضد مرض عهد أوباما.

اتهم السيناتور الأمريكي ومرشح الرئاسة الديموقراطي بيرني ساندرز إدارة "ترامب" يوم الخميس بإصدار معلومات مضللة وغير علمية حول السيطرة على فيروس COVID-19، حيث حث "ترامب" على توقيع تمويل كامل بقيمة 8.5 مليار دولار في تمويل الاستجابة لفيروس كورونا الذي اقترحه الكونجرس.

أعرب الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس عن تفاؤله بأن الفيروس التاجي الجديد، والذي تقول منظمة الصحة العالمية إنه "يحتمل حدوث وباء"، سيتم احتواؤه في النهاية في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس أن: "من شواطئنا ، كما تعلمون، يمكن أن تزداد الأمور سوءًا قبل أن تتحسن. قد تتلاشى. سنرى ما سيحدث. لا أحد يعرف حقيقة".