كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تدمر "منشأة للأسلحة الكيماوية" في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، تدمير "منشأة للأسلحة الكيماوية" تقع على بعد 13 كلم جنوب حلب في سوريا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

ووفقًا للمرصد السوري، جاءت الضربات العسكرية التركية، ردا على مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية نسبت إلى الجيش السوري، يوم الخميس الماضي.

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وفي وقت سابق، قد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كل عناصر الحكومة السورية باتت أهدافا لجيشه.

وقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من ميليشيات حزب الله اللبناني، بينهم قياديان خلال المعارك والاشتباكات في مدينة سراقب ومحيطها بمحافظة إدلب.