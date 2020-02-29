كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تسجل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن مركز القيادة المركزية للوباء التابع للحكومة إن عامل نظافة وثلاث ممرضات هم الموظفون الأربعة الذين أصيبوا في المستشفى الذي كان يعالج حالة أخرى من فيروس كورونا. حسبما ذكرت رويترز.
وأضاف المركز أن الممرضات عالجت المريض قبل التأكد من اصابته.
وقال أيضًا، أن الحالة الخامسة الجديدة هي امرأة في الستينيات من عمرها قامت بجولة في مصر ودبي وعادت إلى تايوان في 21 فبراير بعد أن بدأت تشعر بتوعك أثناء وجودها في مصر.
وأضافت أنه من المرجح أن تكون مصابة أثناء تواجدها بالخارج، وأن الحكومة تتعقب الآخرين الذين كانوا في نفس الجولة.
وأبلغت تايوان عن وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا، في حين تعافى 9 مرضى وخرجوا من المستشفى.
ورفعت الحكومة يوم الخميس مستوى الاستجابة الوبائية إلى أعلى مستوى، وأجلت حدث ديني كبير من المقرر عقده في الشهر المقبل.
وسجلت الصين، وهي مصدر الفيروس، أكثر من 79000 إصابة، وأكثر من 2800 حالة وفاة.
وواصل فيروس كورونا توسيع بصمته في جميع أنحاء العالم، حيث أبلغت ست دول على الأقل في أربع قارات عن حالات جديدة لأول مرة يوم الجمعة.