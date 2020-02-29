كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان" تأمر مقاتليها بوقف الهجمات قبل الاتفاق الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت حركة طالبان مقاتليها بالامتناع عن أي هجمات عشية توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد.

وقال "مجاهد": "الشيء الأكبر هو أننا نأمل أن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بوعودها خلال المفاوضات".

يجتمع المفاوضون من الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة ، قطر للتوقيع على اتفاق ينص على الجدول الزمني لسحب الولايات المتحدة بعض قواتها البالغ عددها 13000 جندي.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في وقت لاحق من اليوم في الدوحة بعد توقف دام أسبوعًا في العنف الحالي في أفغانستان.