كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاطعة أونتاريو الكندية تؤكد الإصابة الثامنة بمرض فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت كندا إصابة الحالة الثامنة بفيروس كورونا الذي تم التعرف عليه حديثا في عاصمتها تورونتو.

وأضاف المسؤولون في بيان، أن الشخص المصاب تم التعرف عليه كرجل في الثمانينات من عمره ولديه سجل سفر إلى مصر. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال البيان أيضًا، أنه بعد وصول الرجل الى تورنتو في 20 فبراير، قدم نفسه في قسم الطوارئ بمستشفى سكاربورو هيلث نتورك نتورك يوم الخميس.

ووفقًا للبيان، فقد تم عزله أثناء اختباره بالفيروس، وخرج من المنزل في نفس اليوم وهو في حالة جيدة، وأن خدمة تورونتو للصحة العامة تتبع نشاط اتصالات الرجل.

Advertisements

كما أعلن مسؤول صحي، اليوم السبت، أن تايلاند سجلت عدوى جديدة بفيروس كورونا حيث وصل عدد الحالات إلى 42 حالة منذ يناير.

وأضاف السكرتير الدائم لوزارة الصحة، سوخوم كانشانافايماي، في مؤتمر صحفي أن الضحية رجل مبيعات تايلندي يبلغ من العمر 21 عامًا جعلته وظيفته تعرض للسائحين الأجانب.

ولم يوجد وفيات في تايلاند بعد من الفيروس، على الرغم من تعافى 28 مريضًا، و14 يعالجون في المستشفى.

وأدى الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى زيادة المخاوف من حدوث وباء، حيث أبلغت ست دول عن أول حالاتها هذا الأسبوع، حيث رفعت منظمة الصحة العالمية حالة التأهب العالمية للمخاطر إلى "عالية جدًا".