كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول أممي: هدنة السلام في ليبيا أوشكت على الانهيار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، من أن المحادثات الناشئة بين الأطراف المتحاربة في البلاد، أوشكت على الانهيار.

وتعرض مطار (معيتيقة) والعديد من المناطق الأخرى، للقصف بعد ثلاثة أيام من المحادثات السياسية في جنيف، والتي غاب عنها العديد من الممثلين.

Advertisements

وقال غسان سلامة، في تصريحات صحفية: "الذين غادروا المحادثات، ينتمون إلى الجانبين"، مضيفاً أن كثيرين ممن دعوا قرروا البقاء.

ولم يحدد غسان سلامة أي فصيل أنهى مشاركته في المحادثات.