أعلنت الصين السبت تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد جر اء الفيروس إلى 2835.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة أيضا، إنها سجلت 427 حالة إصابة جديدة، أي بزيادة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 79251 حالة.
وتوفي شخص واحد في بكين، وآخر في مقاطعة هاينان، بينما توف دي 45 في هوباي.
وسجلت جميع حالات الإصابة الجديدة في هوباي، باستثناء أربع.
كانت هذه تفاصيل خبر فيروس “كورونا”.. ارتفاع عدد الوفيات إلى 2835 وإجمالي الإصابات يتجاوز 79 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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