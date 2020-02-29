السلامي بعد الفوز على مازيبمي: التأهل لم يحسم بعد والفريق الكونغولي أقوى

اعتبر جمال السلامي، مدرب الرجاء البيضاوي، أن الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفين نظيفين مساء يوم أمس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لم تحسم التأهل إلى الدور الموالي، ومباراة الإياب ستكون أصعب.

وأبرز السلامي في تصريحه، خلال الندوة الصحفية التي تلت المباراة، أن الرجاء ظهر بوجه جيد رغم العديد من النقائص التي فرضتها الإصابات، وظهر فيها لاعبو الفريق بوجهين لهذا السبب، إذ حاول البحث عن الأهداف وفي نفس الوقت عدم تلقيها، وهو الأمر الذي تجاوبت معه المجموعة.

وأردف الإطار الوطني أن مازيمبي لم يكن سهلا وكان أقوى، وستزيد قوته في الإياب، حيث سيكون على الفريق التركيز لتفادي الأخطاء القاتلة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الإقصاء رغم ما قدم في الذهاب.

ولم تفت السلامي الفرصة لشكر جماهير الرجاء على الدعم الكبير، مبديا سعادته أيضا بما قدمه اللاعبون، كما أثنى على الظهور الجيد للاعب الشاب محمد زريدة في مباراة صعبة كهاته.

وكان الرجاء قد فاز على مازيمبي بهدفين نظيفين، يوم أمس بمدينة الدار البيضاء، ويمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية بـ”لوبومباشي” الكونغولية، في مباراة الأسبوع المقبل.