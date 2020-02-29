وثائق رسمية جزائرية تدعو الدول إلى عدم المشاركة في منتدى “كرانس مونتانا” بالداخلة

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الجمعة، إن هناك وثائق رسمية موجودة للأسف لدولة جارة (يقصد الجزائر) تدعو من خلالها الدول إلى عدم المشاركة في “كرانس مونتانا”.

وأكد بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع سفير جمهورية جيبوتي بالمغرب، إبراهيم بليه دو عله، عقب افتتاح قنصلية عامة لجيبوتي بالداخلة، أن “منتدى كرانس مونتانا سينعقد وسيعرف نفس النجاح، لأن منطق المغرب دائما هو منطق بناء”.

وأضاف الوزير، أن “المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية.. ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه”.

وشدد بوريطة على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست هي موضوع المسار.. الذي يتمثل في إقناع طرف معروف بالانخراط في جهد بناء لإنهاء هذا النزاع المفتعل، مذكرا بأن “المغرب لا يضع أبدا سيادته على صحرائه فوق طاولة أي مسار أو أي تفاوض”.