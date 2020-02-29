إصابات في صفوف القوات المساعدة وأعوان سلطة خلال تحرير الملك العمومي بطنحة

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أسفرت عملية تحرير الملك العمومي أمس الجمعة، بمقاطعة مغوغة، عن إصابة عنصر من القوات المساعدة وعوني سلطة، على إثر الاشتباكات التي وقعت على مستوى أحياء المقاطعة، بين الباعة المتجولين وعناصر من القوات العمومية والسلطات المحلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن قائد الملحقة الإدارية التاسعة، قاد حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بمعية القوات المساعدة، حيث دخل الباعة المتجولون في ملاسنات مع قائد المقاطعة، الذي كان محاطا بأعوانه وعناصر من القوات المساعدة.
وتحول الأمر إلى لجوء بعض الفراشة للأسلحة البيضاء والهراوات، ما أدى إلى إصابة عنصر من القوات المساعدة بالسلاح الأبيض، فيما أصيب عوني السلطة بحروح متفاوتة الخطورة على مستوى الرأس والأطراف، إذ جرى نقلهم إلى مستشفى محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية.
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