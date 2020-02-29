بايرن ميونخ يتخذ قرارا جديدا بسبب كورونا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن بايرن ميونخ الألماني أصدر بيانا رسميا، أمس الجمعة، أكد من خلاله منع لاعبيه من التعامل مع الجماهير بسبب فيروس كورونا.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم ووصل إلى بعض الدول الأوروبية، وتضررت الرياضة من هذا الأمر.

وجاء في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي "يتابع بايرن ميونخ باهتمام شديد تطورات تفشي فيروس كورونا على الصعيدين المحلي والدولي، ونود الإشارة إلى أن النادي على تواصل مستمر مع المسؤولين المعنيين بالملف الصحي في مدينة ميونخ بهدف التعرف على آخر المستجدات أولًا بأول".

ويعكف الطاقم الطبي لبايرن بمعهد روبيرت كوخ على متابعة آخر التطورات والأخبار الخاصة بالفيروس أيضًا، وبناءً على توصيات المعهد، قام الدكتور رولاند شميت بتويجه نصائحه للاعبي الفريق البافاري بعدم التوقيع على الأوتوجرافات وعدم التقاط الصور مع الجماهير حتى إشعار آخر.

ومن هذا المنطلق، نتمنى من جماهيرنا تفهم الوضع واتباع هذه النصائح بدورها.