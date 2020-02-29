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الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر بسبب مخاوف من عدوى فيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 29 فبراير 2020

قالت مسؤولة بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر بسبب مخاوف من عدوى فيروس كورونا.

 

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وتابعت أن الكويت لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

كانت وزارة الصحة قالت يوم الجمعة إن العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في الكويت بلغ 45 دون تسجيل أي وفيات

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