شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية لادارة صندوق صيانة الطرق بعدن والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 عقدت لجنة فتح المظاريف والمناقصات في صندوق صيانة الطرق ،اجتماعاً بالعاصمة عدن ، لمناقشة تنفيذ مشروع المبنى الملحق لادارة الصندوق ( المرحلة الثانية ) و اعمال التشطيبات .

Advertisements وتضمنت المناقصة التي تقدم اليها 6 متقدمين تنفيذ مشروع المبنى الملحق لاداره الصندوق (المرحلة الثانية) وفقا للمعايير الهندسية المطلوبه ضمن المشاريع الخدمية والتنموية التي ينفذها الصندوق ، بقيمة 65 مليون ريال ، بتمويل واشراف صندوق صيانه الطرق . واكد الاجتماع ، على أهمية جمع البيانات واستيفاء كافة الشروط المتميزة في اختيار أفضل العطاءات المتقدمة وفق المعايير الهندسية المطلوبة والتي تضمن نجاح تنفيذ تلك المشاريع على أكمل وجه مع الالتزام بالفترة الزمنية المحددة .

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