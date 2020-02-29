كوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 29 فبراير 2020

سجلت كوريا الجنوبيّة اليوم 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد / كوفيد - 19 /، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2931، وفقا لما أعلنه مركز تدابير الحجر الصحي .



وقالت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية إن من بين المصابين الجدد، توجد 476 حالة في "دايغو" و 60 في كيونغ - بوك / إقليم كيونغسانغ الشمالي /، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين الإجمالي في هذه المناطق إلى 2,524 حالة.

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كما تم اكتشاف 12 حالة في كل من سيئول وبوسان، وحالتين في إنتشون، و3 حالات في أولسان، و4 حالات في إقليم كيونغكي، وحالة واحدة في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي، و13 حالة في تشونغ تشيونغ الجنوبي، وحالة واحدة في إقليم جولا الجنوبي، و10 حالات في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

ووفق "يونهاب" فقد بلغ العدد المتراكم للوفيات بالفيروس 16 شخصا، فيما تم رفع الحجر الصحي عن 27 مريضا حتى الآن بعد أن تماثلوا للشفاء التام