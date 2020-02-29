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تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في واشنطن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 29 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصحية بولاية واشنطن الأمريكية، السبت، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، أحدهما لمراهق في سن المدرسة دون أن يكون قد سافر خارج البلاد أو قابل أي شخص زار المناطق المتأثرة بالفيروس.

 

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وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إن التحاليل أثبتت إصابة المريضين بالفيروس، وأن السلطات في انتظار التأكد من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وأوضحت الوكالة أن المريض الثاني سافر إلى كوريا الجنوبية.

 

وانتشر الفيروس في عدد من بلدان العالم بعد ظهوره في مقاطعة هوبي الصينية قبل أسابيع

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