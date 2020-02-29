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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات الرحلات الجوية للخطوط اليمنية اليوم السبت والان مع التفاصيل
السبت 29 فبراير 2020
ننشر جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم السبت الموافق 29 فبراير/شباط وجاءت كالتالي:
رقم الرحلة: 607
خط الرحلة: القاهرة – سيئون
الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 06:15 صباحا
رقم الرحلة: 644
خط الرحلة: سيئون - عمان
الإقلاع: 07:15 صباحا
الوصول: 10:00 صباحا
رقم الرحلة: 645
خط الرحلة: عمان - سيئون
الإقلاع: 10:45 صباحا بتوقيت عمان
الوصول: 12:00 ظهرا
رقم الرحلة: 605
خط الرحلة: القاهرة - سيئون
الإقلاع: 13:00 ظهرا
الوصول: 17:15 مساء
رقم الرحلة: 601
خط الرحلة: القاهرة - عدن
الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 06:30 صباحا
رقم الرحلة: 506
خط الرحلة: عدن - جدة
الإقلاع: 09:30 صباحا
الوصول: 11:30 ظهرا
رقم الرحلة: 507
خط الرحلة: جدة - عدن
الإقلاع: 13:00 ظهرا بتوقيت جدة
الوصول: 15:00 عصرا
رقم الرحلة: 600
خط الرحلة: عدن - القاهرة
الإقلاع: 16:00 مساء
الوصول: 18:30 مساء
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