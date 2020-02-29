شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات الرحلات الجوية للخطوط اليمنية اليوم السبت والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 ننشر جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم السبت الموافق 29 فبراير/شباط وجاءت كالتالي:

رقم الرحلة: 607 خط الرحلة: القاهرة – سيئون الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة الوصول: 06:15 صباحا رقم الرحلة: 644 خط الرحلة: سيئون - عمان الإقلاع: 07:15 صباحا الوصول: 10:00 صباحا رقم الرحلة: 645 خط الرحلة: عمان - سيئون الإقلاع: 10:45 صباحا بتوقيت عمان الوصول: 12:00 ظهرا رقم الرحلة: 605 خط الرحلة: القاهرة - سيئون الإقلاع: 13:00 ظهرا Advertisements الوصول: 17:15 مساء رقم الرحلة: 601 خط الرحلة: القاهرة - عدن الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة الوصول: 06:30 صباحا رقم الرحلة: 506 خط الرحلة: عدن - جدة الإقلاع: 09:30 صباحا الوصول: 11:30 ظهرا رقم الرحلة: 507 خط الرحلة: جدة - عدن الإقلاع: 13:00 ظهرا بتوقيت جدة الوصول: 15:00 عصرا رقم الرحلة: 600 خط الرحلة: عدن - القاهرة الإقلاع: 16:00 مساء الوصول: 18:30 مساء

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