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تعرف على أوقات الرحلات الجوية للخطوط اليمنية اليوم السبت

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 29 فبراير 2020

ننشر جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم السبت الموافق 29 فبراير/شباط وجاءت كالتالي:

 

رقم الرحلة: 607

 

خط الرحلة: القاهرة – سيئون

 

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

 

الوصول: 06:15 صباحا

 

رقم الرحلة: 644

 

خط الرحلة: سيئون - عمان

 

الإقلاع: 07:15 صباحا

 

الوصول: 10:00 صباحا

 

رقم الرحلة: 645

 

خط الرحلة: عمان - سيئون

 

الإقلاع: 10:45 صباحا بتوقيت عمان

 

الوصول: 12:00 ظهرا

 

رقم الرحلة: 605

 

خط الرحلة: القاهرة - سيئون

 

الإقلاع: 13:00 ظهرا

 

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الوصول: 17:15 مساء

 

رقم الرحلة: 601

 

خط الرحلة: القاهرة - عدن

 

الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة

 

الوصول: 06:30 صباحا

 

رقم الرحلة: 506

 

خط الرحلة: عدن - جدة

 

الإقلاع: 09:30 صباحا

 

الوصول: 11:30 ظهرا

 

رقم الرحلة: 507

 

خط الرحلة: جدة - عدن

 

الإقلاع: 13:00 ظهرا بتوقيت جدة

 

الوصول: 15:00 عصرا

 

رقم الرحلة: 600

 

خط الرحلة: عدن - القاهرة

 

الإقلاع: 16:00 مساء

 

الوصول: 18:30 مساء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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