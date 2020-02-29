شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا والسلفادور تحظرا دخول القادمين من إيران بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

حظرت كل من أستراليا والسلفادور دخول القادمين من إيران بسبب كورونا، وقال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة إن سلطات الهجرة ستأمر بمنع دخول المسافرين القادمين من إيران في إجراء صحي بهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو كيلة على تويتر إن مواطني السلفادور والدبلوماسيين القادمين من إيران، التي تشهد أكبر تفش للفيروس خارج الصين، سيقضون 30 يوما في الحجر الصحي. ولم تسجل السلفادور حالات إصابة بالفيروس.

وقالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت إن أستراليا ستحظر على جميع المواطنين الأجانب القادمين من إيران الدخول إلى أراضيها بسبب الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال وزير الصحة جريج هانت إن المواطنين الأجانب القادمين من إيران إلى أستراليا سيتحتم عليهم قضاء 14 يوما في دولة أخرى اعتبارا من الأول من مارس.