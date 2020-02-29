شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترجئ قمة لزعماء آسيان بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان امس الجمعة إن الولايات المتحدة ستؤجل اجتماعا لزعماء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كان من المقرر أن تستضيفه في 14 مارس وذلك في ظل مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة لزعماء الرابطة المؤلفة من عشر دول للاجتماع في مدينة لاس فيجاس بعدما غاب عن قمة الرابطة التي عقدت في بانكوك في نوفمبر.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.

كما ظهرت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد 19) في ايسلندا.

Advertisements

وقالت السلطات في إيسلندا اليوم إنه ثبت إصابة رجل في مقتبل العمر كان في شمال إيطاليا قبل وقت قصير بفيروس كورونا، حسبما نشرت واس للانباء.

وأضافت السلطات أن حالته ليست صعبة، إلا أنه مصاب بأعراض عدوى فيروس كوفيد 19 المتحور، مشيرة إلى انه عزل داخل مستشفى الجامعة الوطنية بالعاصمة ريكيافيك.

و قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة مع 327 حالة في اليوم السابق.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 79251 حالة حتى الآن.