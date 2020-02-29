شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترفع تحذير السفر إلى إيطاليا للدرجة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

رفعت وزارة الخارجيّة الأميركيّة تحذيرها المتعلق بالسفر إلى إيطاليا امس الي الدرجة الثالثة، ناصحة بإعادة النظر في السفر إلى هناك، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، ان "هناك إمكانية محدودة للرعاية الطبية الكافية في المناطق المتأثرة بالفيروس في إيطاليا" التي تُعتبر مقصدا رئيسيا للسياح الأميركيين.