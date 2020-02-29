مصرف النهرين الإسلامي يصدر بيان حول القروض الخاصة بهيئة الحشد الشعبي

اصدر مصرف النهرين الإسلامي الحكومي، السبت، بيانا حول منح القروض لهيئة الحشد الشعبي، مشيرا الى ان قروضه تكون حسب ضوابط الشريعة الإسلامية.
وقال المصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "المصرف يمنح المرابحات( القروض) بمختلف أنواعها للقوات الأمنية وبما فيها هيئة الحشد الشعبي شرط توطين رواتبهم في مصرفنا".
وأضاف ان "مبلغ التمويل يدفع الى البائع ولا يسلم بيد الزبون حسب قانون المصرف وضوابط الشريعة الإسلامية التي لاتجيز التعامل بالنقد بصورة مباشرة".
وأشار المصرف الى انه "في حال عدم رغبة المنتسب في توطين رواتبهم فان مصرفنا يقدم مجموعة من الخدمات منها مرابحة شراء سيارات ومرابحة التعليم ومرابحة السلع ومرابحة سفر وخدمات تمويل العلاج وبكفالة موظف مدني".
وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في 17/12/2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.
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