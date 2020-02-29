تسجيل 594 إصابة جديدة بـ'كورونا' في كوريا الجنوبية

أعلن مركز إجراءات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، السبت، تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال اليوم الماضي. وأوضح المركز، أن معظم حالات الإصابة (476) تم اكتشافها في مدينة دايغو جنوب شرقي البلاد، بؤرة انتشار العدوى. وأشار إلى تسجيل 12 حالة جديدة في العاصمة سيئول التي يبلع العدد الإجمالي للمصابين فيها 74 شخصا.



وبعد تسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع حصيلة المصابين بفايروس "كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 2931 حالة. وبعد تسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع حصيلة المصابين بفايروس "كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 2931 حالة.

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