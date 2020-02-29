انقاذ شخص حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية

افاد مصدر امني، السبت، بأن قوة من النجدة انقذت شخصا حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دورية من النجدة انقذت مواطنا حاول رمي نفسه من اعلى جسر الجادرية بقصد الانتحار".
واضاف ان "سبب الانتحار نتيجة خلافات عائلية"، لافتا الى انه "تم تسليمه اصولياً الى مركز شرطة الدورة".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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