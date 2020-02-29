عضو بمفوضية حقوق الإنسان: استشهاد متظاهر وإصابة ١٤ جراء مصادمات الأمس بالخلاني

وقال الغراوي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "متظاهراً استشهد وأصيب 14 آخرين، في التصادمات التي حصلت في ساحة الخلاني يوم أمس".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الجمعة، بإصابة 13 شخصاً جراء مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين قرب نفق التحرير من جهة الخلاني وسط بغداد.

