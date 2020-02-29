أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، السبت، عن حصيلة المصادمات التي حدثت أمس بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وقال الغراوي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "متظاهراً استشهد وأصيب 14 آخرين، في التصادمات التي حصلت في ساحة الخلاني يوم أمس".
وكان مصدر أمني أفاد، أمس الجمعة، بإصابة 13 شخصاً جراء مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين قرب نفق التحرير من جهة الخلاني وسط بغداد.
وكان مصدر أمني أفاد، أمس الجمعة، بإصابة 13 شخصاً جراء مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين قرب نفق التحرير من جهة الخلاني وسط بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بمفوضية حقوق الإنسان: استشهاد متظاهر وإصابة ١٤ جراء مصادمات الأمس بالخلاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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