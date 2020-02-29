أسعار النفط تغلق على انخفاض كبير وبرنت قرب 50 دولاراً

أغلقت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي لتغلق، السبت، على انخفاض كبير في أسعارها، مع تأجج المخاوف من تأثر الطلب على الطاقة بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء فايروس "كورونا".
وانخفض ايضا الخام الأميركي 1.84 دولار او ما يعادل 3.91% ليصل إلى 45.45 دولاراً.
وواصل الفايروس انتشاره يوم الجمعة، مع الإعلان عن حالات إصابة للمرة الأولى في ست دول عبر ثلاث قارات، مما عصف بالأسواق ودفع منظمة الصحة العالمية إلى زيادة مستوى التحذير من المخاطر إلى "مرتفع جدا".
وعلى مدار الأسبوع، فقد برنت نحو 14 بالمئة، في أكبر خسارة أسبوعية له بالنسبة المئوية منذ كانون الثاني 2016، في حين هبط غرب تكساس أكثر من 16 بالمئة في أشد تراجع مئوي منذ كانون الأول 2008.
ودفع الفزع من كورونا أسواق الأسهم العالمية والمعادن الصناعية والنفيسة للتهاوي هي الأخرى، بخسائر تصل إلى خمسة تريليونات دولار.
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