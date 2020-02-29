أسعار النفط تغلق على انخفاض كبير وبرنت قرب 50 دولاراً

وأغلقت عقود برنت الآجلة تسليم أيار 1.65 دولار بما يعادل 3.19% ليتحدد سعر التسوية عند 50.08 دولاراً للبرميل، أدنى مستوى له منذ تموز 2017.

وانخفض ايضا الخام الأميركي 1.84 دولار او ما يعادل 3.91% ليصل إلى 45.45 دولاراً.



وواصل الفايروس انتشاره يوم الجمعة، مع الإعلان عن حالات إصابة للمرة الأولى في ست دول عبر ثلاث قارات، مما عصف بالأسواق ودفع منظمة الصحة العالمية إلى زيادة مستوى التحذير من المخاطر إلى "مرتفع جدا".

وعلى مدار الأسبوع، فقد برنت نحو 14 بالمئة، في أكبر خسارة أسبوعية له بالنسبة المئوية منذ كانون الثاني 2016، في حين هبط غرب تكساس أكثر من 16 بالمئة في أشد تراجع مئوي منذ كانون الأول 2008.

ودفع الفزع من كورونا أسواق الأسهم العالمية والمعادن الصناعية والنفيسة للتهاوي هي الأخرى، بخسائر تصل إلى خمسة تريليونات دولار.