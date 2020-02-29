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مقتل ثلاثة عناصر من الحشد العشائري بهجوم ارهابي شمالي بغداد

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اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن مقتل ثلاثة عناصر من الحشد العشائري بهجوم ارهابي شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ثلاثة مقاتلين من الحشد العشائري قتلوا بإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة هور الباشا شمالي العاصمة بغداد".

 

واضافت ان "القوات الأمنية اجرت عملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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