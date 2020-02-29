نائبة: لا يحق لرئيس الجمهورية الانفراد باختيار مرشح لرئاسة الوزراء

اكدت النائبة عالية نصيف، رئيس الجمهورية برهم صالح يمتلك التكليف وفق سياقات المادة 76 من الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة، مبينة انه لا يحق له الانفراد بالاختيار كما يسوق البعض .

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية يمتلك حق التكليف وفق سياقات المادة 76 من الكتلة الاكبر ولا يحق له الانفراد بالاختيار كما يسوق البعض في تفسيراتهم المدفوعة الثمن"، مبينة انه "في حال عدم انعقاد جلسة مجلس النواب لمنح الثقة للتشكيلة الحكومية لايحق لرئيس الجمهورية تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة وفق إرادته وخارج السياق الدستوري".

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وأضافت نصيف "أما في حال انعقاد جلسة مجلس النواب وعدم حصول الكابينة الوزارية على ثقة المجلس، يجب تكليف (مرشح آخر) من قبل رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً وفق ما نصت عليه الفقرة (خامسا) من المادة ٧٦ من الدستور، والمرشح الآخر يجب أن يكون من الكتلة الأكثر عددا (الوارد ذكرها في الفقرة أولاً من المادة ٧٦) ، وهذا هو المقصود بالمرشح الآخر".

وتابعت "بالتالي فإن تفسير بعض القانونيين للمادة ٧٦ ليس صحيحاً، فرئيس الجمهورية لايمتلك السلطة المطلقة في تكليف مرشح آخر بناءا على قرار فردي وشخصي، بل هو ملزم بتطبيق الدستور واختيار مرشح من الكتلة الأكبر".