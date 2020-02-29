مصدر عسكري مصري ينفي نبأ وفاة المشير طنطاوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

نفى مصدر مقرب من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأسبق، شائعة وفاة الأخير، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاق "#طنطاوي_مات" صباح السبت.



ونقل موقع "العين الإخبارية" عن اللواء سمير فرج، رئيس الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية الأسبق: "المشير محمد حسين طنطاوي بخير، وكل أموره تسير على ما يرام.. ولا صحة لهذا الحديث".

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وأضاف رئيس الشؤون المعنوية الأسبق: "اطمأننت على المشير طنطاوي، هو حاليا في منزله وأحسن وبخير".

وكانت شائعات ترددت صباح اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة المشير محمد حسين طنطاوي، خاصة بعد تغيبه عن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمس.

وعزا مصدر آخر عدم حضور طنطاوي لعزاء مبارك إلى التهاب بالأذن الوسطى منعه من تقديم واجب العزاء بنفسه