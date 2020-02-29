المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تنوه بإجراءات السعودية لمواجهة فيروس "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

ثمنت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بشأن إيقاف منح تأشيرات العمرة والزيارة والسياحة مؤقتاً، وذلك لمواجهة فيروس "كورونا" والتصدي له وحماية المعتمرين والزائرين من تبادل العدوى ونقلها إلى البقاع المقدسة وإلى العالم.



وذكر أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري أن هذه الإجراءات تؤكد حرص المملكة على سلامة أرواح معتمري وزوار الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن، منوهاً بدور حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - وما تقدمه من تسهيلات كبيرة للحجاج والمعتمرين.

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وعبر عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة بشكل عاجل في الوقت الذي يشهد العالم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لبذل كل الإمكانات والتسهيلات وتهيئة الأماكن والطاقات البشرية لخدمة المعتمرين والحجاج والزوار على مدار العام.

وتابع التويجري أن المملكة لا تتوانى عن بذل أقصى الجهود بعون الله تعالى لضمان عدم وصول هذا الفيروس إلى أراضيها التي تعد محط أنظار العالم وهي مستمرة في الوقت ذاته في تطبيق أعلى مستويات التأهب والاحتياطات، وتواصل جهودها الوقائية بتضافر جهود أجهزتها الحكومية المختصة في مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية على مدار الساعة.

ولفت إلى أن ذلك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها دائماً تستشعر مسؤوليتها تجاه حماية المواطنين والمعتمرين والزوار، إضافة إلى دورها المحوري الوقائي في المنطقة العربية ودول العالم أجمع وحضورها الدائم في تقديم أي مساعدات من أجل احتواء هذا المرض والعديد من الأوبئة التي تهدد سلامة العالم