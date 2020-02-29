الجيش الليبي يُسقط 6 طائرات مسيّرة تركية

أعلن الجيش الوطني الليبي عن إسقاط 6 طائرات مسيّرة تركية حاول مسلحون شن عملية جوية ضد الجيش بها.

ونقل المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء احمد المسماري، عن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية قوله إن "عصابات إرهابية حاولت الهجوم على قوات الجيش الوطني باستخدام الطائرات المسيرة وضرب المزيد من الأهداف المدنية".

وأضاف، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمسماري على موقع "فيس بوك"، أنه "ما زالت عمليات الاستطلاع الرادارية مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الوطني الليبي".

من جانبه، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن كل تمركزات القوات التركية باتت تحت مرمى نيران الجيش.

وأضاف المحجوب: "الجيش استهدف موقعاً للطائرات المسيّرة ومنصة رادار".

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يأتي هذ بعدما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن مقتل عدد من الجنود الأتراك، في قصف شنته قوات الجيش على "قاعدة معيتيقة"، مساء الأربعاء الماضي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعترف مؤخراً بمقتل عدد من الجنود الأتراك في ليبيا بنيران الجيش الوطني الليبي.

وتعاني ليبيا من أزمة كبيرة بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وفي الـ 19 من يناير الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمراً دولياً حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.