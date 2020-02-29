قبيسي: الحكومة لكل لبنان وعلينا السير في ركب الاصلاح الداخلي

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ ان "ما يتعرض له ​لبنان​ من حصار خارجي و​عقوبات​ تظهر بقرارات غربية على من خالف سياستها ووقف بوجه اطماعها والمستهدف من حصارهم هو فكر المقاومة وسياستها وثقافتها ليس تنظيم او حزب معين انما يستهدفون الثقافة والرسالة والقضية فعلى كل من يريد البقاء بخط المقاومة ويشكل خطرا على الكيان الصهيوني عليه ان يستسلم لقرارات الغرب"، لافتا الى "اننا نسمع بعض الاصوات على الساحة اللبنانية تتحدث بلغة مغايرة بحيث انها تراعي كل هذا الواقع السياسي الذي يعرض لبنان للخطر ويتناولون ​سلاح المقاومة​ وعن واقع ​الحكومة​ الجديدة وبأنها محسوبة على طرف واحد وهي حكومة مواجهة وحكومة لحزب ونقول لهؤلاء ان الحكومة التي شكلت هي حكومة مواجهة لقرارات غربية وليست لمواجهة احد في الداخل فلبنان لا يتمكن ان يحتمل اي خلافات جديدة لتكون هذه الحكومة مع هذا الطرف او ضد ذاك الطرف بل إن هذه الحكومة هي حكومة كل لبنان ولكي نخرج لبنان من ازماته الاقتصادية وومن يسير في الداخل مع موجة العقوبات علينا ان نوحد الموقف فالازمة كبيرة وهناك اسباب داخلية واسباب اكبر خارجية لذا علينا السير في ركب الاصلاح الداخلي".