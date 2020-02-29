عبدالله: سنعطي الاولوية لحماية مجتمعنا وشعبنا

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بين مواجهة ​الكورونا​ السياسية السلطوية، أو كورونا ​المصارف​ وليدة الرأسمالية الجشعة المتوحشة، ومحاولة حماية ​لبنان​ ومواطنيه من كورونا فيروس، التي تحولت إلى وباء عالمي، سنعطي الأولوية حكما لتضافر الجهود الوطنية وتوحيدها، لحماية مجتمعنا و شعبنا، من مخاطر هذا الخطر الصحي والأنساني الداهم".

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