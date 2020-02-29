مجلس الوزراء جدد تفويض لويس لحود الصلاحيات المتعلقة بالنبيذ والعرق والمشروبات الكحولية

وافق ​مجلس الوزراء​ في جلسته التي انعقدت في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​، يوم أمس، برئاسة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، على اقتراح وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ تجديد تفويض المدير العام للزراعة ​لويس لحود​ صلاحية تمثيل الوزارة في المحافل الدولية والمحلية المعنية بقطاع ​النبيذ​ والعرق والمنتجات الكحولية الاخرى وتوقيع الملفات اللازمة الخاصة بهذا القطاع، وإصدار القرارات التنظيمية والقواعد الفنية، وغيرها من الصلاحيات التي ناطها القانون الرقم 216 تاريخ 29/5/2000 (إنتاج النبيذ وصنعه وبيعه واستيراده)، بوزير الزراعة لما فيه من حسن أداء القطاع.

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