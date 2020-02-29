مروان حمادة: لا احد مستعد ان يدفع ليرة واحدة للبنان خارج المساعدات الانسانية

اشار النائب ​مروان حمادة​ الى ان الكلام الذي سمعه وزير الخارجية ​ناصيف حتي​ لا يختلف عن ما يقال في عواصم ​العالم​، لانه لا احد مستعد ان يدفع ليرة واحدة ل​لبنان​ خارج المساعدات الانسانية. واعتبر ان استقرار لبنان اليوم بخطر اكثر مما كان عليه في العام 2016، ويجب تصويب الامور من قِبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​.

واعتبر حمادة في حديث اذاعي، الى ان مفتاح الحل ان يتخذ العهد قرارات جريئة تتعلق بوضع ورقة اصلاحية للتخفيف من فشله قبل الحديث مع الصناديق والدول. ورأى ان لبنان اليوم فقد حريته على كل المستويات، ولبنان لديه اصدقاء في العالم اكثر بكثير مما نعتقد، وكان هناك لعنة حلت عليه.

وسأل "لماذا لا يريدون هيئة ناظمة في الكهرباء والاتصالات مع ان القوانين موجودة منذ حكومة رفيق الحريري؟ الجواب هو لانهم يريدون اعادة السلطة للوزير وحده وهذا الامر لا يجوز.