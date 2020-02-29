اشارت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش الى اننا لا نعرف الى اين يسير لبنان في ظل هذه الاستحقاقات القادمة، ولفتت الى ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لا زال في العمل السياسي.
واعتبرت الطبش في حديث اذاعي، بأن التعيينات يجب ان تكون وفق معيار الكفاءة والشخص المناسب في المكان المناسب، وسنكون في المرصاد اذا كان هناك كيدية في التعيينات في الحكومة، والحريري لم يأخذ بعين الاعتبار يوما ان تكون التعيينات مسيسة.
واوضح ان الحريري منفتح امام الجميع، وهو مع النهوض لبنان والخروج من ازمته، واليوم نحن انفجار اجتماعي وكورونا ولا وقت اليوم للذهاب الى المناكفات او من يفتح الباب امام من، ويجب العمل جميعا للخروج من هذه الازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطبش: سنكون في المرصاد اذا كان هناك كيدية في التعيينات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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