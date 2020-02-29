النشرة: سقوط جريح بحادث سير عند مفرق نيحا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن وقوع ​حادث سير​ عند مفرق نيحا، مما ادى الى سقوط جريح تم نقله الى احدى ​المستشفيات​ للمعالجة. إضغط للمزيد

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