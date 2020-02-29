دريان يؤيد قرار السعودية تعليق دخول اراضيها لاداء العمرة

اعلن مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ عن تأييده ودعمه لقرار ​السعودية​ بالتعليق المؤقت لدخول أراضيها لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف الهادف الى مواجهة انتشار ​فيروس كورونا​، مشيدا "بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية في اطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة المعتمرين وضيوف الرحمن الوافدين من كل حدب وصوب، والمحافظة على ​الأمن​ الصحي للحد من انتشار الفيروس".

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