النشرة: اقفال كافة المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في منطقة حاصبيا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنه تم اقفال كافة ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة في منطقة حاصبيا تجاوبا مع قرار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ اقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة كتدبير احترازي حفاظا على صحة ​الطلاب​ وذويهم ابتداءا من صباح اليوم وحتى الثامن من اذار المقبل.

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