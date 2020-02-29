انزلاق شاحنة وانقلابها على طريق عام ضهر البيدر عند مفرق فالوغا

أشارت ​غرفة التحكم المروري​ الى أن "شاحنة انزلقت وانقلبت على طريق عام ضهر البيدر عند مفرق فالوغا"، لافتة الى أن "الاضرار اقتصرت على الماديات و حركة المرور ناشطة في المحلة".

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