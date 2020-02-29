طالبان تأمر جميع المقاتلين بالتوقف عن شن أي هجوم انتظارا للتوقيع على اتفاق مع أميركا

اعلن مسؤولون بحركة "طالبان" الأفغانية إن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب.
وبحسب رويترز "أمرت طالبان جميع المقاتلين بالتوقف عن شن أي هجوم انتظارا للتوقيع على الاتفاق لإحلال السلام في أفغانستان".
وتستعد الولايات المتحدة و"طالبان" للتوقيع على اتفاق سلام بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.
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