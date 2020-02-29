الصحة الكويتية: لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أشارت ​وزارة الصحة​ الكويتية الى أنه "ام تسجل أي حالة اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​"، مضيفة: "الكويت تنصح رعاياها بعدم السفر الى الخارج". واكدت وزارة الصحة الكويتية على "استقرار الحالة الصحية للمصابين بفيروس الكورونا".

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