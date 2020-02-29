آلاف من المهاجرين يحاولون عبور الحدود التركية اليونانية

يواصل اللاجئون التدفق الى الحدود التركية اليونانية بهدف الوصول الى ​أوروبا​ عبر اليونان، بعد ان فتحت ​انقرة​ حدودها أمامهم. إضغط للمزيد

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