محكمة فيدرالية أميركية تبطل قرارات لإدارة ترامب مناوئة للمهاجرين

علقت ​محكمة​ استئناف الدائرة التاسعة في ​سان فرانسيسكو​ ​السياسة​ المعروفة باسم "ابق في ​المكسيك​" التي تستخدم لإعادة عشرات آلاف ​المهاجرين​ من ​أميركا​ الوسطى الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى المكسيك.

وقضت المحكمة بأن هذه السياسة "غير صالحة بكاملها" بموجب القانون الأميركي المتعلق بحقوق المهاجرين ومبادئ ​اللاجئين​ التابعة للأمم المتحدة، ويجب حظرها "بالكامل".

واطلع قاضي المقاطعة على أدلة تظهر أن المهاجرين الذين عادوا إلى المكسيك بموجب هذه السياسة قد عانوا التمييز و​العنف​ و​الاعتداء الجنسي​ ونقص الغذاء والمأوى.