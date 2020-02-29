أستراليا تغلق حدودها أمام المواطنين القادمين من إيران بسبب "كورونا"

أعلنت ​الحكومة الأسترالية​ أنها "ستحظر على جميع المواطنين الأجانب القادمين من ​إيران​ الدخول إلى أراضيها بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في تلك ​الدولة​".

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية تصريحات ​وزير الصحة​ الأسترالي غريغ هانت بشأن إغلاق الحدود الجوية مع إيران، مشيرة الى أن "المواطنين الأجانب القادمين من إيران إلى ​أستراليا​ سيتحتم عليهم قضاء 14 يوما في دولة أخرى اعتبارا من الأول من آذار".

وأضاف هانت قائلا "من المرجح أن يكون مستوى الحالات التي لم يُكشف عنها مرتفعا في هذه المرحلة ومن ثم فإن تلك الحالات لن يتم منعها أو تحديدها عند المغادرة من إيران".

ووصل عدد الوفيات في إيران حتى الآن، إلى 34 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245 بينهم عدد من كبار المسؤولين.